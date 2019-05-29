第6架ATR新機交機 遠航：運力不足問題已解決

2019-05-29 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕遠東航空無預警取消大量航班，引發外界關注，遠航方面表示，28日晚間已有第6架全新ATR客機交機飛抵松山機場，預計明（2020）年初10架全新客機交齊，將可充分滿足國內線需求，至於國際線8架MD客機，有其中4架將在8月提前陸續退役，另4架也將提前汰舊更新。

綜合媒體報導，遠東航空日前無預警停飛巴拉望、峴港和長灘島三條航線，造成數百名旅客滯留國外，引發外界嘩然，不過昨晚間第6架全新ATR客機交機飛抵松山機場，遠航強調公司資金無虞、營運一切正常，遠航董事長張綱維預計今（29）日也將出席新機抵台記者會，並將說明機隊汰舊換新規劃。

遠航指出，本月國際線部分航班停飛，是因4月間有一架從澎湖飛抵台中之ATR航機，因遇大雷雨跑道溼滑，飛機滑出跑道，民航局要求必須經過原廠評估鑑定後才能復飛，遠航根據民航局要求調度國際線客機來補國內線航班，但國際線MD客機也有飛時限制，不得已才會刪減國際線航班，不過本月27日該架ATR獲准復飛，加上28日晚間第6架ATR交機，運力不足問題都已解決。遠航也提到，預估明年初國內線10架全新客機交齊，將可充分滿足國內線需求。

針對國際線部分，遠航則表示原規畫明年初要開始引進8架737MAX客機，但考量該型機今年初近期接連發生兩起空難，目前處於全球停飛狀態，雖考慮過像空中巴士A321neo客機等其他機型，但因短期內訂單已滿，估計將延後1年引進737MAX，不過遠航仍有4架MD客機，4年後才屆滿退役期限，國際航線營運不受影響。

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