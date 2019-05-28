最美月世界「火焰」！ 左鎮老厝鳳凰花開了

2019-05-28 20:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕結合月世界、老厝與大樹等精彩元素，被認為最有看頭的山區鳳凰花又開了！

台南左鎮草山里以月世界景觀遠近馳名，畢業季將至，林家老厝旁逾80年樹齡的鳳凰木，紅花盛放中，雖然現址整地，根部遭到波及，但仍開得茂密，猶如青灰岩上的一把火，令人驚豔。

林家老厝位於青瓜寮部落，月世界地形環繞，近四層樓高的鳳凰木，每當5、6月花開時，在附近一片綠色的果樹、竹林中，格外搶眼，遊客慕名尋訪、拍照，已躍為當地季節限定的知名景點。

每年必定造訪的台灣攝影學會常務理事張萬興說，這株山區鳳凰木之所以有看頭，在於涵蓋了大樹、老厝與月世界等素材，3合1的主題，讓構圖更具張力。

月世界采竹攝影大師張武俊37年前探訪草山青瓜寮時，發現了這株老厝鳳凰木，一拍成名，每到畢業季，就掀起「追花」風潮迄今。

現場建築為土埆厝，建造時栽種了這株鳳凰木，迄今超過80年，老屋與大樹，相互輝映，加上環伺的泥岩地形，構築出兼具自然景觀與人文風情的美麗畫面。

由於老屋日趨殘破，南關社區大學攝影班將前往踏查，為歷經歲月風霜的傳統建築，留下珍貴的歷史鏡頭，同時保存鳳凰木的風采，生態記錄。

張萬興說，青瓜寮原以月世界地景的玉女峰聞名，現在反而是這株老樹成為觀光亮點，根據他的觀察，若氣候穩定，3至5年鳳凰花會大開一次，探訪時，記得保持安靜，切勿打擾居民生活，也要注意自身安全。

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