斷人姻緣！還能獲得黃偉哲公開表揚？原來是為這事

2019-05-28 21:53

〔記者王俊忠／台南報導〕古人常說勸合不勸離，但在台南市斷人姻緣還能獲得市長頒獎？原來是熱心的金融機構、超商行（店）員識破愛情騙子老套詐騙伎倆，攔阻客戶辛苦錢免於被騙，仗義之舉令人暖心讚賞，今天下午市長黃偉哲在治安會報表揚攔阻詐騙有功的防詐小天使們、頒發獎座及獎金，更親寫感謝信函到攔阻有功者的總行高層表達謝意。

市警局統計，南市4月份經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案共計37件、成功守護市民財產計365萬餘元台幣。

此次受獎人員計有元大銀行、新光銀行、京城銀行、中國信託、玉山銀行、國泰世華、第一銀行、彰化銀行、台灣銀行、華南永昌證券及萊爾富、全家超商、統一超商、全國電子、燦坤3c賣場、誼光保全、遠傳電信等行員業者46人，協助警方通報攔阻詐騙。

獲獎案例中，南市1名錢姓女子於LINE通訊軟體認識1名外籍男子General，在該男每日噓寒問暖下，卸下錢女警戒心，該男以寄送禮物包裹卻遭海關扣留為由，需匯款美金1萬5000元（約新台幣45萬元）才能解除境管，錢女因不諳匯款程序，到南區遠傳電信門市請求協助辦理匯款，大筆匯款金額引起柯姓店員注意，立即通報警方，警方到場了解後告知錢女此為詐騙集團慣用的詐騙手法，錢女才驚覺差點上當受騙。

警方說，「網路愛情詐騙」是很常見的詐騙手法，詐騙集團先是在網路平台上主動搭訕被害人，每天不間斷地聊天，待取得被害人信任後，再以各種理由請求被害人匯款紓困，藉機詐財，民眾若遇類似手法，應冷靜判斷，以免陷入愛情陷阱，遇有疑似詐騙情事可撥「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方幫忙查證，以免被騙。

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