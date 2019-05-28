彩繪漁港為拍照打卡熱點 免費風帆船等5項水上活動跟進

2019-05-28 21:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區前里長李進宗為活化社區公園而彩繪民宅，意外獲得居民迴響，還主動提供自家牆面當畫布，他進一步在推廣風帆船的汕尾漁港彩繪，成了打卡熱點。高雄市體育會帆船委員會將在6月8日於汕尾漁港舉辦風帆船等5項水上運動免費活動，為將汕尾漁港轉型為觀光漁港跨出一步。

中汕里前里長李進宗為美化汕尾國小對面社區公園，在工業區廠家贊助下進行彩繪，第一面「白雪公主與七個小矮人」16日完成後引發好評，有居民自願提供牆壁當畫布，因而又陸續在汕尾漁港推行，以兒時記憶的卡通及汕尾漁港水上運動為主題。

卡通「海賊王」、「科學小飛俠」及風帆船、衝浪3D彩繪陸續完成，吸引居民前往拍照打卡。李進宗表示，目前僅完成5面彩繪，若有企業願意贊助經費，將擴大彩繪範圍。

高雄市體育會帆船委員會、汕尾國小正推廣風帆船運動，並以汕尾漁港為基地，6月8日將在汕尾漁港舉辦風帆船、水上摩托車、獨木舟、風浪板及雷射風帆5項運動免費體驗。李進宗表示，當天中芸漁港有傳統龍舟賽活動，歡迎遊客到林園觀看比賽時，也能到汕尾漁港體驗水上運動。

李進宗表示，汕尾漁港因航道淤積嚴重逐漸沒落，卻是很好水上運動場域，希望能轉型為休閒觀光漁港。

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