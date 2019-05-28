鼓勵檢舉烏賊車 每檢舉案可獲150元獎勵金

2019-05-28 21:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕檢舉烏賊車減空污、顧環保，還能賺獎勵金！今年「台中市使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」3月21日公告實施，民眾拍照、拍影片檢舉烏賊車上傳環保署烏賊車檢舉網站，檢舉要件經審核通過，每案有150元獎勵金。

環保局指出，鼓勵民眾踴躍檢舉烏賊車，去年檢舉案件達4832輛，其中二行程機車比例高達9成，今年截至4月也有485件。

環保局統計，近年來透過補助二行程機車汰除、不定期路邊攔檢，以及高汙染車輛青白煙檢測等管制措施，已促使全市二行程機車大幅減量，從104年約30萬輛下降至今年4月僅剩8萬7千餘輛，對提升空氣品質有很大幫助，而目前機車總數有171萬輛。

今年為鼓勵檢舉烏賊車，減少移動汙染源排放，台中市使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法自今年3月21日公告實施，內容規定檢舉人應於事實發生15日內，檢具檢舉人基本資料、烏賊汽車或機車車號及車種、發現時間地點及佐證照片、影片，上傳至行政院環保署烏賊車檢舉網站（https://polcar.epa.gov.tw/ ）審核，檢舉若符合規定條件，將提供檢舉人每一案件150元獎勵金。

環保局提醒檢舉人，法規中訂有「不予處理」情況，包含非行駛中的汽機車、同一案件重複檢舉等，若佐證照片或影片中的車牌號碼有模糊不清無法分辨者，由於無法通知受檢舉車輛到檢，因此也不符合檢舉要件。

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