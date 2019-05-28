鯉魚潭水庫架太陽能板「忘了」知會地方 居民火大

2019-05-28 18:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕經濟部水利署中區水資源局鯉魚潭水庫管理中心規劃於水庫位於大湖鄉新開村、網形文化遺址附近2公頃大湖面，租用給廠商設置太陽能板，但因事先未知會地方，引起地方不滿，直指重大工程地方竟毫不知情，居民更痛批得到的回應竟是「2公頃不大、忘了通知」，更讓居民火大。

鯉魚潭水庫管理中心說，目前網形文化遺址已經沉入地底，文物早已挖掘出，應該不至於有破壞遺址狀況。至於地方意見，未來將會召開說明會與地方討論溝通。

鯉魚潭水庫管理中心強調，利用水庫設置太陽能發電為配合中央政策，選擇新開村主要是該區屬寧靜水面，較不易受水勢影響。至於居民擔心的景觀問題，會詳細說明，且鯉魚潭水庫佔地400公頃，僅利用2公頃，對景觀破壞應該不大。

新開村長潘朝能說，原本地方都不清楚鄰近的水庫要施設重大建設，但未接獲通知，直到鯉魚潭水庫管理中心因工程必要向村民租用道路才曝光。潘朝能說，當時村民急忙告知他，還說「大工程都沒通知村長？」他才獲悉消息。

潘朝能說，太陽能板在水庫內建設，完全不通知地方行政單位，搞得大家一頭霧水，而且沒跟村民說明工程利弊，未來若有疏失，村民要找誰討公道。

大湖鄉長胡娘妹指出，中央重大建設地方一定會盡力配合，並非反對，只是應該告知地方，且設置地點下方為網形文化遺址，地方也擔心是否影響，以及影響附近景觀，宛如「美女腿上貼了一塊貼布」。

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