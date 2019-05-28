宜蘭拚免費營養午餐上路 這2廟善心補助不中断

2019-05-28 17:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府力拚9月實施國中、小營養午餐全免費，受草嶺慶雲宮（大里天公廟）、補天宮補助午餐費的大里國小、大福國小，預計將隨縣府政策取消補助；由於2校每年獲40萬至50萬元經費，對小校而言「為數不小」，大里、大福2校盼補助款用於其他範圍；對此，天公廟、補天宮說，補助不會中斷。

大里國小位於天公廟旁，國小校地由天公廟提供；由於畢業校友均為大里、石城居民，在地性強，廟方執事人員也多為大里校友，天公廟每年編50萬元經費，讓大里國小學童「吃飯不用錢」。

至於壯圍鄉補天宮，每年也以相同方式，將信眾捐贈的香油錢，捐出40萬元給大福國小，讓該校營養午餐免費，造福大福國小學童。

由於營養午餐免費為縣長林姿妙重要政策，縣府力拚今年9月上路，2廟餐費補助預計將隨政策實施走入歷史，但額外多出來的補助經費，成大里、大福爭取目標。

由於天公廟、補天宮補助營養午餐行之有年，有家長聞訊後，也盼2廟持續支持，讓學童獲得較多的教育資源。

對此，補天宮主委、宜蘭縣議員陳福山解釋，餐費會補助到縣府政策上路，至於省下經費，不僅大福國小可提計畫申請，也希望擴及其他學校，如提供獎學金，讓更多人受惠。

大里天公廟主委鄭順利說，每年天公廟收取的香油錢，都會編列預算用於公益活動，如捐贈警車、消防車等；若不需補助營養午餐，省下經費會提供學校做其他使用，不會讓補助中斷。

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