靜宜大學蓋夏圖書館「森之時光」創意特色展

2019-05-28 14:34

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學打造閱讀與音樂嶄新空間！即日起至6月21日，「蓋夏圖書館」推出「森之時光」創意特色展，結合館藏黑膠唱片與多肉植物，讓師生沉浸在「音樂之森、電影之森、文學之森、懷舊之森」等主題圖書展中，聆聽懷舊旋律，悠然閱讀！

靜宜大學校長唐傳義指出，蓋夏圖書館「森之時光」創意特色展，重現館藏珍貴的黑膠唱片，也傳承歷史文化，具特殊意義。很多創新概念的形成，需異業結合，期許靜宜學生透過所學專業，以不同型態，喚醒時代記憶，重現「黑膠唱片」價值。

蓋夏圖書館館長陳明柔指出，靜宜大學不僅擁有珍貴史料及豐富館藏文物，加上教育部補助的台灣文史相關圖書及黑膠唱片，成就「森之時光」創意特色展，也獻給即將畢業的學生。希望所有靜宜人在蓋夏圖書館的空間中創造更多記憶，轉換成未來核心價值。

蓋夏圖書館典藏閱覽組姜義臺指出，此次主題以「音樂之森、電影之森、文學之森、懷舊之森」為四大主軸。「音樂之森」展出古典、流行、抒情及搖滾等音樂書籍，傳達音樂無國界、種族及語言隔閡，能以強大感染力，與靈魂產生共鳴！

「電影之森」的電影、影評、美食與音樂、導演作品及電影史等主題書籍，則可帶領民眾進入電影畫面，與劇情巧妙結合；「文學之森」展出原著劇本及主題曲相關書籍，能回憶戲劇難忘畫面、補齊拍攝未盡之處，還可透過掃描QR Code，感受音樂帶來的感動；「懷舊之森」則傳遞懷舊行旅相關書籍，透過書籍時光隧道，重溫舊夢。

靜宜大學學生賴玄同說，「森之時光」創意特色展，讓人在多肉植物及黑膠唱片等營造的懷舊氣氛中，感受過往時光，不僅有助心靈昇華，也是寶貴的經驗。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法