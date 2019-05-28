台大雲林分院影像診療再升級 3000萬購入單光子斷層掃描儀

2019-05-28 13:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院投資鄉親健康，影像診療再升級，斥資3000萬元，購入新型的單光子斷層掃描儀，於5月28日新機啟用，透過新先進的設備，提供清晰、正確病灶影像，有助於醫師做出更準確的診斷及後續醫療處置，作為臨床醫師診斷及治療的堅強後盾。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，醫院耗費鉅資3000萬購置新型單光子斷層掃描儀，影像品質更為清晰，也擁有更多高階分析功能，提供精準、清晰檢查影像，讓醫師充分掌握病情，精確診斷治療。

核子醫學部主任劉嘉儒表示，單光子斷層掃描儀的「心肌灌注掃描」是核子醫學部最大宗的檢查項目，心肌灌注掃描檢查病患是否有冠狀動脈阻塞，醫師藉由影像阻塞嚴重程度、阻塞位置，決定醫療處置方式，考慮是否需要心導管手術置放支架。

單光子斷層掃描儀檢查過程安全且不具侵襲性，更具備高敏感性及準確性，在現代醫學上是不可或缺的有力的幫手。

劉嘉儒表示，新型單光子斷層掃描儀在腫瘤疾病的診斷治療也占重要角色，利用全身骨骼掃描，一次掃描便可以檢查全身骨頭是否有轉移病變，不僅輻射劑量低，更可比傳統X光或斷層掃描更早發現病灶，也是追蹤骨轉移病變治療成效的最佳工具。單光子斷層掃描儀還可以偵測腦神經、內分泌、腎臟、腸胃道等身體系統的生理功能。

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