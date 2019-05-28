搶搭米其林熱潮 飯店業者推米其林住房專案

2019-05-28 12:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕米其林指南今年是登台第2年，為延續這股追「星」熱潮，有飯店業者邀請遠從義大利的米摘星主廚來台客座，製造話題；也有業者結合旗下米其林推薦餐廳餐廳，推出限量住房專案，讓旅客在下榻飯店就能直接品嘗到米其林美食。

被唯美食界聖經的米其林指南今年在台發行第2年，每年獲得星星、推薦的餐廳都吸引饕客追隨。

台北國賓飯店A CUT牛排館已連續2年獲得米其林推薦，更被日本漫畫家弘兼憲史盛讚是「台灣最好吃的牛排館」。為延續這股追星熱潮，國賓飯店今年首度推出米其林一泊二食住房專案「A CUT仲夏雙重奏」，6月1日起每天限量兩間，由國賓大飯店西餐行政總主廚凌維廉設計晚間套餐，讓旅客白天優遊台灣的美好，晚上回到飯店就能享受頂級豪華牛排龍蝦饗宴。

台北國賓大飯店表示，A CUT牛排屋2017年底重新裝潢後，連續兩年獲得台北米其林指南推薦，每年至少迎接4.6萬名食客。

趕搭米其林熱潮，君品酒店雲軒西餐廳今年也邀請到義大利皮埃蒙特區傳承三代、蟬聯逾20年的米其林一星餐廳Ca’Vittoria行政主廚馬西米利亞諾·穆索來台客座，在雲軒西餐廳「推出「北義家傳星耀宴」，讓旅客不必大老遠出國，也能享受國外米其林主廚的好手藝。

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