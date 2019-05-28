海龜慘死 墾丁風吹沙海漂垃圾驚人

2019-05-28 07:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一群恆春半島年輕人發起的「海漂電台環半島淨灘計畫」，最近進行到墾丁東海岸地區，活動發起人小楷勘查赫然發現，當地海漂垃圾堪稱「魔王級」，更是「死」海龜能見度最高區域，這幾天賣力清理當地海漂垃圾，僅能完成約30分之1，也期盼各界接力恢復海岸環境。

「在這片沒有人的海灘徒步半小時，就看到5隻海龜（死亡的），貝殼沙灘上萬個寶特瓶、數萬片塑膠碎片。」小楷說，淨灘活動前，在風吹砂下方海灘勘查，實在不敢相信人跡罕至的地方竟然已被海漂垃圾攻陷。

三月底開始發起「環半島淨灘計畫」的小楷表示，每週末從後灣、萬里桐、後壁湖及船帆石輪流淨灘，從沒想過人最少的地方最髒亂，也是海龜能見度最高的區域，可惜都是屍體，還看到被廢棄魚線纏死的海龜，令人心痛不已。

這幾天的風吹砂淨灘活動，來自當地威鯨救難協會、鐵皮肌地、台灣潛水及外地約200名志工，清出將近兩噸重的各式垃圾，經過詳細分類，發現這些海漂垃圾中，塑膠碎片高達近7000個，塑膠瓶蓋約5000個，寶特瓶超過2700個，漁網漁具2000餘件，保麗龍超過400個，塑膠製品仍是大宗。

小楷等淨灘志工表示，3個月三鄉鎮11海灘的「環半島淨灘計畫」，活動將持續至6月8號，已經累積超過千名各地志工參與，但風吹砂這個「魔王區」，目前僅完成約海岸線五個沙灘中的一個左右，除了統計出海漂垃圾種類能喚起大家「即刻減塑」，也期盼持續淨灘的循環能有更多社區團體接手，正視海漂垃圾攻佔美麗海岸線的課題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法