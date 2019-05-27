企業家與慈善家「禮尚往來」 捐款金門大學急難專戶

2019-05-27 23:00

〔記者吳正庭／金門報導〕昇恆昌股份有限公司董事長江松樺日前慨捐100萬元給金門大學的「馬來西亞僑領楊陳開蓉女士捐贈急難救助金」專戶，金大名譽校長、已故馬來西亞僑領丹斯里拿督斯里楊忠禮博士的遺孀潘斯里拿汀斯里陳開蓉得知江松樺的善舉，也以江松樺的名義捐款3萬5000元美金（約新台幣100餘萬元）到專戶中，兩人「禮尚往來」以嘉惠學子傳為美談。

國立金門大學今天表示，楊忠禮博士是馬來西亞楊忠禮集團（YTL）創辦人，不僅事業成功，重視家庭倫理，支持社會公益，回饋金門故鄉更不遺餘力；多年來，楊忠禮、陳開蓉伉儷關心金門教育發展，家族捐款給金門大學接近新台幣一億元，協助金大興建學人宿舍「楊忠禮園」，認養「楊忠禮理工學院」，深受金門鄉親及金大師生、校友的敬仰。

金大以冠名來表達對楊忠禮伉儷的感恩之意，校園內設有「楊清廉圖資大樓」、「楊忠禮紀念館」、「陳開蓉國際會議廳」及「楊肅斌演講廳」。另外，為協助遭逢急難的金大學子度過難關，金大也於2005年設立「馬來西亞僑領楊陳開蓉女士捐贈急難救助金」專戶，讓需要幫忙的學子可以安心就學。

金大表示，昇恆昌董事長江松樺就是深受潘斯里陳開蓉對金門大學及華人學子的關愛與照顧所感動，日前捐贈新台幣一百萬元到以陳開蓉捐贈為名的急難救助金專戶。陳開蓉得知江松樺的善舉後，也禮尚往來，以江松樺的名義捐出新台幣一百餘萬元到該專戶中，以嘉惠學子。

金大校長陳建民說，潘斯里陳開蓉特別向他表達，江松樺董事長一家人慈善為懷，熱心教育，她感謝江董事長以她的名義捐款金門大學做慈善，她在心領之餘，也以江董事長名義捐出等值善款給該專戶，表示對江董事長的感謝和敬意。

陳建民說，對於兩位成功企業家與慈善家的善行義舉，代表全體師生深表感佩。

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