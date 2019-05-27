範圍從北到南！ 明迎來真正的鋒面 一張圖秒懂雨下在哪

2019-05-27 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕本週將有兩道梅雨鋒面接力報到，中央氣象局警告，第一道梅雨鋒面今起逐漸接近台灣，明（28日）鋒面掃過台灣，各地天氣極不穩定，整天有陣雨或雷雨機率，有局部大雨發生的機率。對此，《天氣風險管理公司》在臉書PO出這3天的雨區模擬圖，並指出真正的鋒面從明天上午開始。

「一週概況：明天鋒面通過，週末天氣不穩定。」《天氣風險管理公司》貼出一張「雨區模擬圖」表示，現在西半部已經在大範圍的下著陣雨或雷雨，這是鋒面前緣的水氣，而真正的鋒面大概在明天上午開始，會從北到南通過西半部各地。

《天氣風險管理公司》指出，由於這次的鋒面「西南風不明顯」，因此降雨預估集中在中部以北，南部山區在週二、三（29日）持續以午後雷陣雨為主。鋒面通過後，北部、中部在週四（30日）前會稍稍轉涼，低溫20-21度。

《天氣風險管理公司》說，週末隨著北方鋒面接近，天氣又會開始不穩定，提醒民眾午後雷雨增多，需注意防範雷雨突襲。

天氣風險公司總經理彭啟明也提到，預估第四道梅雨鋒面將一路往東南方向通過台灣，要到週三下半天才會完全脫離，週四開始明顯回溫，到週六前天氣將相對穩定，不過週末起在台灣北部海面又有一道鋒面系統，估將明顯滯留，可能盤據在台灣北部海面，預計到下週端午節左右，可能都是相當悶熱的天氣。

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