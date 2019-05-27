金門縣獎迎小三通破2000萬人次 幸運兒人美心好有好報

2019-05-27 22:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門小三通旅運人次即將突破2000萬人，水頭通關碼頭今天起至6月1日天天有驚喜；來自中國廈門的乘客楊露琦被抽中成為這項活動第1位好禮相贈的對象；她說，本來是陪失戀友人到金門散心，沒想到成了幸運兒；旁人說她是人美善良、好心有好報。

金門小三通2001年開通，已累積1990餘萬人次的旅客運量，縣府預估第2000萬人次應會落在6月1日當天，即日起至6月1日安排地方傳統民俗表演在小三通碼頭迎賓，並從進港客輪中，每天抽出1名幸運兒，贈送823荷瓶紀念酒、6張免費船票及精美禮品。

來自中國廈門的楊露琦，搭乘新武夷客輪到金門，得知被抽中得獎、掛上紅綵帶的那一刻，張嘴笑得樂不可支；她說，此行是陪失戀的友人到金門自由行，想藉著金門的好山好水，吃美食、培養好心情，順道血拼，很開心成為第1天的幸運得主，讓這趟輕旅行有了好的開始。

縣港務處長何佩舉說，隨著「中客落地簽」、「觀光落地簽證，免附回程船票」到擴大實施「小三通人員往來正常化」，還有金門縣政府近來推動「中客到金門1日遊」、「金廈2日遊」、「陸客自由行」及「金廈漳泉旅遊推介」等一連串配套措施，讓兩岸人民往返旅遊和商務更加便捷，小三通「1日生活圈」已然成形，也帶動金門實質效益。

何佩舉說，縣府為迎接金門、廈門、泉州實施小三通通航的金門口岸，邁入2000萬旅客的里程碑，即日起至6月1日每天都會抽出一名幸運兒，6月1日當天的幸運旅客更可獲得玉璽酒1瓶。

縣府表示，感謝大榮海運、金安航運、金廈海運、坤龍航運、昇恆昌等公司的贊助，得獎名單將同步公布於縣港務處臉書及網站。

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