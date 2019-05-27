百萬學子遊故宮，到南院接駁車、導覽和體驗全部免費

2019-05-27 19:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院推動「百萬學子遊故宮」，將免費提供至少500台接駁車、專人導覽、搭配展覽設計文化課程，並與鄰近的遊憩景點、館舍合作組成一日遊方案，將以嘉義縣國中小為首波推動對象，另有嘉義市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市及高雄市各級學校可提出申請，目前已有50間學校申請，預估今年會有2萬名學生受惠。

故宮院長吳密察、嘉義縣長翁章梁等今天在故宮南院一同宣布今年計畫啟動，吳密察說，故宮要接地氣，讓嘉義地區的國中小學生有機會親近博物館是故宮重要目標，建議在南院安排3個小時停留時間，並加上鄰近的地方文化館舍，搭配成靜態與動態的教學行程，期待今年嘉義縣所有國中小學生都能到南院參訪。

吳密察也說，故宮南院將投入37.1億元在南院館區興建國寶文物修復展示館，預計明年完成建築設計圖，其餘五十公頃園區計畫仍採BOT模式，引進民間資金，創新經營，尚未完成BOT前，持續進行景觀改善，讓南院園區成為周邊民眾休憩的好場所。

百萬學子遊故宮計畫參觀時程為6月6日至9月27日，每梯次120人，每天上下午各安排一梯次，南院已發文給七縣市各級學校，合作地方文化館舍有國家廣播文物館、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、新港香藝文化園區、雲林布袋戲館、板陶窯、洲南鹽場、頂菜園以及嘉義大學昆蟲館，活動網頁可同時預約參觀，組成一日戶外教學方案，活動詳情可洽05-3620555轉65867蘇小姐。

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