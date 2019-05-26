南院蚊子館？ 蔡英文：將投7億發展文物修復保存產業

2019-05-26 16:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統蔡英文今天嘉義縣義竹鄉參訪，對於鴻海董事長郭台銘質疑嘉義縣5座滯洪池工程延遲、故宮南院變成蚊子館；蔡英文表示，將投入7億元經費在南院發展國寶修復產業等，至於滯洪池，嘉義縣長翁章梁回應，中埔鄉公館滯洪池已在興建中，其餘進行招標作業，土方去化問題也正在協調。

蔡英文說，她當總統以來到故宮南院兩次，瞭解發展狀況，故宮南院在馬政府時代時限縮，導致發展後受到限制，她上任後積極擴張，目前在南院推動國寶修復任務，預計要提入7億元經費，發展、打造文物保存、修復產業等，讓有經驗的專業人才等來此，南院周邊的區域開發會一併考量，目前故宮南院有很多很棒的展覽，「希望郭台銘來看看」。

蔡英文說，郭台銘質疑的滯洪池等，都屬於前瞻基礎建設計畫的一部份，很遺憾當時反對政府推動前瞻基礎建設計畫的政黨和候選人，現在反而是積極要求政府對此計畫有更多投資；她也說，郭台銘在許多地方都有投資承諾，希望也要瞭解，很多計畫在執行時，需處理層層困難，不論中央與地方團隊均全力投入前瞻基礎建設計畫的執行，沒有延遲的問題。

嘉義縣長翁章梁也說，由於政府正推動治水，中南部許多滯洪池正在興建， 但挖滯洪池的廠商會遇到土方去化的問題，已與台糖協調土方放置用地事宜。

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