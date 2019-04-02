慈禧太后萬壽菊花鍋 故宮南院吃得到

2019-04-02 16:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區的院內餐飲「嘉會廳」最近由嘉義縣在地業者「八野爺」、「北歐工坊」進駐，打造「野爺鍋物」，提供慈禧太后最愛的萬壽菊花鍋，搭配各種肉品，最高檔還提供日本鹿兒島黑毛和牛，有如當上皇帝般享用頂級料理。

故宮南院去年與BOT廠商解約，原本的餐廳業者退場後，今年由嘉義縣朴子市業者吳品諭取得經營權，創立「野爺鍋物」，內部裝潢搭配可愛熊畫作，融入茶文化意象，結合頂級阿里山紅茶，更委由朴子知名刺繡業者昊漢公司用刺繡製作精緻的「盛旨」菜單，相當華麗，3月30日開幕後，假日時湧現排隊人潮。

吳品諭說，經考究，清代乾隆皇帝愛吃火鍋，曾舉辦火鍋盛宴，因而以此為構想設計菜色，鍋物280元起跳，海鮮有布袋海鮮拼盤、台灣鰻魚等，蔬菜以在地農產為主，肉品選用嘉義品牌「自然豬」、「御正童仔雞」，牛肉部分為Choice及Prime等級，最頂級的是一份1100元的日本鹿兒島黑毛和牛，都備有檢驗證明及產銷履歷；為照顧不同消費族群，野爺鍋物也有128元的水餃搭配阿里山紅茶套餐，還有鬆餅等下午茶餐點。

來訪遊客說，故宮南院是國際級景點，以前參觀想用餐但不知有何特色，新進駐的餐廳菜色有故事、有質感並兼具CP值，空間更充滿藝術氣息，有如小型展覽廳，對業者的構思讚嘆不已。

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