身障兒命喪火場 相依為命單親媽聞噩耗崩潰

2019-05-27 18:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮北平路上的出租套房昨晚發生火災，屋內25歲患有小兒麻痺的林姓男子因行動不便來不及逃生，送醫後宣告不治，當時外出的林媽媽聽聞噩耗趕回家，卻已來不及見兒子最後一面，林男是列冊的重度身心障礙者，長年臥床，家中為低收入戶，僅靠在豆漿店打工的林媽媽維持家計，屏東縣政府社會處及潮州鎮公所今天啟動急難救助金，希望協助林家度過難關。

潮州這處日租套房，王姓房東自己住在3樓，2樓則分租給林家母子及洪姓住戶，火警發生前突然傳出爆炸聲，街坊鄰居直覺有異，隨即看見屋內竄出濃煙，並聽到有呼救聲從2樓傳出。

鄰居表示，林媽媽照顧身障的兒子相當辛苦，但林媽媽從來不喊苦，每次出門上班，還會在兒子床邊放零食餅乾，方便兒子餓了可以隨手拿取，母子倆相依為命、家境清寒，逢年過節街坊鄰居還會特別包紅包給林男，突然傳出意外讓大家都很不捨。

警消人員指出，起火點就在林男的套房中，套房有簡易烹煮設備，當時發現1只漏氣的瓦斯桶，除了立即將瓦斯桶移除，也看見臥床的林男瘦如材、行動不便，生命跡象相當微弱，火調人員今天上午再度前往現場進行鑑識，調查起火原因。

據了解，51歲的林媽媽與丈夫育有1對子女，在兒子6歲時雙方離異，林媽媽獨自扶養身心障礙兒子，每月靠著政府低收、身障補助8499元，及豆漿店打工薪水維持家計，出租套房房東也格外同情母子倆遭遇，偶而還會代墊房租。

潮州鎮公所社會課表示，目前啟動社會救助金協助安置無家可歸的林媽媽，林男有低收、重度身心障礙身分，符合機構安置標準，但家屬將林男留在身邊自行照顧，過去針對這樣的個案少有預防機制，未來會朝這方面加強防護；縣府社會處今天也有社工前往訪視，提供災害救助20萬、急難救助1萬，並媒合民間資源協助後續喪葬事宜。

屏東1周內發生3起死亡火警，5條人命都來自弱勢家庭，屏縣社會處處長劉美淑表示，除了啟動救助也著手規劃加強相關預防措施，例如針對低收入戶有6歲以下孩童家庭，請村里長通報並安排定期訪視，同時也跨局處合作，在3起案件的火調結果出爐後，針對弱勢家庭居住場所的消防死角，加強居家安全宣導，預防憾事發生。

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