台灣宗教奇景！300多棚布袋戲、歌仔戲 齊聚高鐵下演出

2019-05-27 16:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天農曆4月23日是余慈爺生日，嘉義縣鹿草鄉余慈爺公廟舉辦余慈爺聖誕千秋祝壽大典，300多棚布袋戲、30棚歌仔戲台為神明祝壽，地點剛好就在台灣高鐵下方的台37線上，高鐵與數百座戲台同框的景色更是全台獨有，嘉義縣文化觀光局長許有仁與文資委員今天前往勘查，考慮列入縣定民俗，之後將進行評估審查。

余慈爺又稱余將軍，生於明代萬曆29年，鄭成功在台實施寓兵於農政策，余慈爺駐守諸羅，建樹良多，後因戰爭殉難，信眾於民國59年建廟奉祀。

許有仁說，其他縣市罕見有這麼多布袋戲、歌仔戲台同時演出，具有宗教文化特色，請文資委員現勘，之後還會再進行訪談調查，瞭解文史資料，再排定審議，鹿草鄉長楊秀玉也說，此為鹿草傳統宗教文化一大盛事，已連續幾十年香火鼎盛，若能登錄縣定民俗，樂觀其成。

信眾們40多年來都用擺出布袋戲、歌仔戲台為神明祝壽，位置在鄰近廟宇的台灣高鐵下方台37線與縣道167線交叉口，有不少戲台演出，還有歌舞表演。

此廟為全台余慈爺開基祖廟，由於信徒祈求身體健康、生意興隆及考試順利等均相當靈驗，余慈爺生日時，信徒會向廟方登記捐獻，請來各地布袋戲、歌仔戲團來演出，今天下午到晚上最為熱鬧，明天也有戲台演出。

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