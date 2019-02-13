明男師手繪傳統戲台30年 鄰嫌吵 法官要求控制分貝

2019-02-13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在傳統戲劇布景繪製業佔有一席之地、人稱「明男師」的林丙皇，在桃園市龜山區住處開設工作室，為布袋戲、歌仔戲手繪布景長達30多年，桃園市文化局去年出版「咱的故事」，也收錄了林丙皇戲台後的彩繪人生。不過，林丙皇近年一再被鄰居檢舉製作布景時聲音太吵，還被告上法院，桃園地院從原告提出的資料及會同環保局實測，認為林丙皇操作部分機具時確實音量超過標準，判他須將音量控制在一定的分貝，並賠償鄰居5萬元。

林丙皇挨告 判賠5萬

對此判決，林丙皇苦笑說：「一個畫畫的被檢舉噪音，真的很丟臉。」他有很多話想說，但司法只看資料、實測數字來判斷，並不是他實際的工作狀況，他仍在考慮是否上訴。

明男師喊冤 考慮是否上訴

鄰居提告稱，林丙皇不分日夜、平假日，工作時以鐵鎚敲打、電鋸切割，發出的聲響噪音已干擾安寧，造成精神不堪負荷；該區依噪音管制標準，適用工廠第三類管制標準，法官去年會同環保局實測，測得林使用電鋸、線鋸裁切木材及鐵鎚釘木框的音量分別為71.1、81.7、73.4分貝，超出管制標準，判林須控制音量分貝，上午7點到晚間7點不得超過全頻67分貝、晚間7點到深夜11點不得超過57分貝、深夜11點至隔天上午7點不得超過52分貝，以及賠償鄰居5萬元。

林丙皇表示，傳統戲劇布景繪製已是夕陽產業，鄰居指他不分日夜、平假日都在敲打，根本不可能也非事實，他的工作量沒那麼大，偶爾才接案；製作布景僅前置作業須裁切木材、固定畫布，大部分時間都是在畫畫，畫畫沒有什麼聲響，且已盡力改善工具、設備，對判決結果感到無奈。

出身布袋戲大縣雲林縣的林丙皇，從小就會畫畫，15歲踏入布景繪製業當學徒，服完兵役後到桃園龜山自立門戶，開創屬於他自己的彩繪人生，許多布袋戲、歌仔戲班慕名找他繪製布景。

他說，傳統戲劇好景不常，自己曾想過搬遷或退休，但「如果收掉了，它就在我手上結束了！」基於對傳統技藝的使命感，且擔心過去的客人找不到人維修布景，因此仍持續做下去。

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