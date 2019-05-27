明起鋒面報到全台變天 各地留意豪雨來襲

2019-05-27 15:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕明起將有兩波梅雨鋒面接力報到，中央氣象局表示，明天鋒面通過，全台有雨，上午雨勢將由北往南延伸，各地都有大雨或豪雨發生機會，預計晚間西半部雨勢就會稍緩，週四、週五各地又會轉為多雲到晴的天氣，高溫上看30度以上，但要留意午後雷雨容易帶來局部大雨。週六另波梅雨鋒面報到，全台午後雨勢加劇，預計將持續到下週日。

氣象局預報員顏增璽表示，今天各地白天炎熱高溫都有30度以上，午後受熱力影響，全台各地幾乎都有午後雷雨發生，大台北地區多處達大雨等級雨勢，民生國中測站時雨量更一度達72.5毫米，飆破大雨等級。

氣象局表示，週二鋒面通過，上午起雨勢由北往南延伸，上午中部以北發生大雨機率最高，午後鋒面往南移動，中南部和花東也會有大雨發生機會，不排除有豪雨發生。氣象局預估，傍晚過後北台灣雨勢稍歇，中南部要到深夜才會雨停。

週二晚間鋒面移動到巴士海峽，東半部轉為迎風面地區，水氣較多，雨勢預估將持續到週四。週三西半部仍有零星雨勢，週四過後各地大多轉為多雲到晴、午後雷雨天氣型態，高溫上看30度以上，感受較悶熱。

預報員顏增璽表示，鋒面影響期間，各地轉涼，週二、週三北台灣氣溫為20到26度，中南部為22到29度，東半部約22到27度。

週六、下週日將有一波滯留鋒面報到。氣象局說，鋒面要停留在台灣上空多久還要持續觀察，台灣附近天氣將變得不穩定，全台有雨，午後雨勢加劇，恐會有大雨等級雨勢。氣象局預估，西半部清晨會有零星降雨，午後雨勢會較大；東半部整天降雨機率都高。氣溫方面，各地沒下雨的時候還是會感覺悶熱，各地都有30、31度。

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