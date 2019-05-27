虱目魚包包、香腸彈珠檯禮盒吸睛 買台南觀光工廠好物抽大獎

2019-05-27 14:06

〔記者楊金城／台南報導〕台南市23家觀光工廠的特色商品每年推陳出新，台南市經濟發展局今年遴選出觀光工廠25項優質好物推薦給消費者，同時舉辦「歡樂玩一夏、摸彩好禮大Fun送」，最大獎是台南-大阪、台南-香港的來回機票各3張。

南市經發局代理局長蕭富仁說，台南市「歡樂玩一夏、摸彩好禮大Fun送」舉辦時間是6月17日至9月17日，民眾只要到南市觀光工廠消費滿500元，即可獲得摸彩券一張，1000元兩張，以此類推，有機票、飯店住宿券、餐券和觀光工廠優質產品等230多項獎品，可上南市觀光工廠網站查詢。

台南市有全國最多的23家觀光工廠，最近3年總營業額從5.7億元成長到6.7億元，南市經發局今年第三年辦理觀光工廠優質好物遴選，鼓勵業者提升產品品質，串聯行銷，民眾在參訪觀光工廠時有得學、有得看、有得玩、有得買。

南市觀光工廠25項優質好物，像黑橋牌香腸博物館推出香腸彈珠檯禮盒，包裝盒可組成彈珠檯，勾起民眾兒時打彈珠的回憶，有趣吸睛；和明織品文化館的WHAT FISH 虱目魚大包包表現出台南在地產業特色外，是體驗時尚穿搭的配件；虹泰水凝膠世界的水凝膠自動加熱保溫盒組，可隨時熱敷且能定時加熱控制溫度；華美光學EYE玩視界的海洋再生眼鏡，運用海洋廢棄漁網再製。

南市經發局說，未來入選的優質好物將授與專屬的標章印製在產品包裝上，並可優先參與各式行銷活動及各種行銷通路曝光。

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