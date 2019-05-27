林濁水稱韓國瑜當總統 保證「眾多不是夢的未來」！

2019-05-27 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜允諾6月1日將北上到總總府前凱道誓師，日前傳出當天主題曲將為1990年代的知名歌「我的未來不是夢」。前立委林濁水今發文列出八項項目大酸韓國瑜「保證了眾多不是夢的未來」，像是2020年總統兼任行政院長等。

據林濁水臉書貼文，他提出八項目嘲諷韓國瑜：「保證了眾多不是夢的未來」。他先酸：2020年總統兼任行政院，並且總統在高雄辦公關係內閣總質詢借用高雄市議會舉行。接著2021年，基於台灣不是聯合國會員的傑出條件，中美只好簽署承認台灣永久中立國協議。另外他之前所提的政見，在2022年，太平島石油將開採成功，産出1000萬噸。接著

2023年太平股票上市，股價飛漲，且南南合作大成功，台灣農產品及農産加工出口菲律賓150億，越南120億，印尼500億。農產品出口總值佔台灣出口從目前3%上升到25% ，羡煞北方國家日、韓、美、加。2023年高雄市人口400 萬，到2026年將達標500萬人口。

2024年，貨出去大成功，高雄港重新成為世界第六大港地位，超越香港，更令沒有任何港口入10大的美、日包括香港，在羨慕之餘派人來台學習。

2025年，稱供發展自經區，把「MIC」商品組裝加值35%大成功，以「MIT」出口，美國人徒呼呵呵，台灣成為世界商品末段組裝大國，恢復1980，90年代工王國榮光。

貼文最後他表示：「⋯⋯⋯⋯不是夢的太多了，族繁不及備載」。

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