2020國際陶藝雙年展在鶯歌 各國藝術家角逐100萬獎金

2019-05-27 12:28

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館主辦的「2020台灣國際陶藝雙年展」總共收到來自全球共732件作品，角逐100萬台幣的首獎獎金，這也是開辦16年以件數最多的一屆，上屆雙年展由台灣藝術家吳育霈以最年輕之姿奪下世界首獎，這次參賽最年輕的為21歲台灣及中國大陸的藝術家，最年長的是82歲美國人。

陶博館表示，參賽報名人數最多前3名的國家為台灣、中國大陸、美國，首次參加比賽的國家有巴林、白俄羅斯、孟加拉、科威特、越南及黎巴嫩等；這也是台灣成功舉辦聯合國教科文組織國際陶藝學會會員大會（International Academy of

Ceramics，IAC）後，成為各國陶藝界矚目的焦點。

陶博館表示，2020台灣國際陶藝雙年展入選名單將於2019年下半年公布，2020年1月由7位國內外專家、學者組成的評審團進行為期3天的決審，屆時也將舉辦記者會宣佈100萬首獎獎金得主及其他獎項。

另外，陶博館細數歷年在台舉辦的國際級展覽，從2004年起開辦的「台灣國際陶藝雙年展」、2008年起台灣領先全球獨創「競賽」和「策展人」輪替的模式，為當代陶藝發展帶來全新面貌、2018年則是首度由台灣藝術家邵婷如擔任策展人，邀請日本知名當代藝術家奈良美智參展，更匯聚10國頂尖藝術家來台展出。

本展預計在2020年10月9日至2021年4月11日止於3樓特展室展出，更多有關展覽的內容可上http://public.ceramics.ntpc.gov.tw/2020/查詢。

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