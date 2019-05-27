六輕氣爆補償2套標準？ 台西受災漁民明北上工業局抗議

2019-05-27 12:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕4月7日台塑六輕台化芳香烴廠發生爆炸，導致周邊麥寮與台西鄉沿海養殖戶受損，至今補償方案尚未談妥，台西養殖促進會及受災養殖戶質疑台塑公司有2套標準補償，決定明天北上工業局表達不滿，訴求「拒絕黑箱作業」、「拒絕公安意外」、「要求賠償制度化」。

縣議員黃淑鈴表示，過去台塑如果發生事故，都是以「台西養殖權益促進會」為窗口，受理沿海地區農漁民的災害申請，但是這一次事故發生後，她打電話給台塑公司代表副總經理陳文仰，陳卻把電話轉給「自稱代表台西鄉公所」，該男子說他能代表台西鄉公所，她轉述養殖戶的說法表示，鄉公所申報時沒有拿回條，養殖戶耽心以後六輕不認帳。

黃淑鈴表示，如果台西養殖促進會不能成為農漁民窗口？受災民衆將申訴無門！如今縣政府的態度不明，只能到中央要求經濟部工業局主持公道，預計明天將發動5輛遊覽車，約200多名受災戶到台北陳情，如果回程時間來得及，還會轉到雲林縣政府。

六輕總管理部則表示，此次台塑只與麥寮及台西公所溝通，主要因公部門希望雙方對話能採「單一窗口」，因為協會比較沒有公權力，後來聽方有不同意見，台塑也順應民意，到協會拿申請單，但協會希望能延長受理申請單時間，與當初協議不一樣，所以後來就拒收。

六輕表示，已和相關單位簽協議書，基本上麥寮賠償8千萬元，台西賠償4千萬元。

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