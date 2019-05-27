碩博中生來台今放榜 錄取1440人較去年增115人

2019-05-27 12:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國學生申請來台就讀碩、博士班，榜單今公告，招生單位統計，今年錄取1440人，較去年增115人，其中博班錄取361人、碩班招1079人，學校方面，則以台大錄取162人最多。

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（陸聯招）統計，中生來台讀碩、博班申請，今年共71校錄取1440人，較去年的1325人還增115人，招生達成率達96％較去年88％高，其中，今年學士畢業的中生有2217人，有約37％共830人報考國內碩士班，最後也有560人獲錄取。

主辦學校、南台科技大學校長盧燈茂表示，學士班應屆畢業的中生人數，自明年起雖逐年遞減，但對岸本科學歷的來台報名人數持續增加，因此碩士班報名人數預估仍將持續增加。

陸聯招統計，今年博班中生錄取361人、碩班中生錄取1079人，其中以台灣大學錄取162人最多，依次是政治大學140人、輔仁大學105人、清華大學96人、成功大學77人、交通大學70人、台灣科技大學60人、台灣師範大學56人、中央大學42人、世新大學38人等。

另分析碩、博班中生錄取校系，以管理及行政學類112人最多，其次是軟體及應用的開發與分析學類101人、時尚、室內設計及工業設計學類96人、金融、銀行業及保險學類72人、電機與電子工程學類71人、新聞學及傳播相關學類61人、試聽技術及媒體製作學類58人、本國語文學學類57人、教育學學類53人、建築學及城鎮規劃學類51人、法律學類45人。

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