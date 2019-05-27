尋回祖先石棺、石器 墾丁龜仔角居民盼恢復原民身分

2019-05-27 10:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕舊稱龜仔角的墾丁社頂部落，早年經戰爭及嚴重漢化，當地居民及文化幾乎消滅，居民及文史工作者近年找出祖先石棺及不少石器工具，除佐證祖先生活痕跡，更期盼政府能恢復當地原住民身分。

墾丁社頂部落歷史悠久，古稱龜仔角、龜仔律社部落，墾管處早念便曾考古出不少先民生活物件，近期文史工作者念吉成，又與當地居民發現到舊部落石棺遺址，深入探究過程，不少居民拿出祖先遺留的石刀、石箭等物品，逐漸描繪出當地舊部落範圍。

「希望幫居民恢復祖先的原住民身分！」念吉成說，龜仔角社漢化非常深，且在荷鄭、日據時期幾遭滅族，留下的資料有限，僅找到石棺及先民物件來證明存在，初步確定舊部落有5個據點，周邊排灣部落靈媒也協助找尋祖靈石，尋回龜仔角社的根源。

念吉成說，當地居民雖然早已漢化，但得知他為部落尋根都相當激動，紛紛提供祖先的遺留的石器物件，或是提供老一輩對舊部落位址的描述，希望找回龜仔角社消失的歷史及恢復後代子孫身分，或許排灣族祖先亡靈被遺忘，也是衍生魔神仔等傳說的原因之一，居民也期盼過考究歷史及尋根，一併化解這些可能的無形仇恨。

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