感恩當年米店、雜貨店賒欠度日 朱家感恩園有洋蔥

2019-05-26 18:34

〔記者蘇福男／高雄報導〕朱更楠年幼家境清寒，常靠庄內米店、雜貨店老闆賒欠度日，從事營造事業有成後，謹記小兒麻痺的先父「有能力時就要幫助別人」訓戒，在阿蓮鄉里打造一處占地2公頃的「朱家感恩園」，免費開放民眾使用，並興建廟宇，與一群志同道合的朋友成立慈善會，發送白米給中低收入和邊緣戶，「吃果子拜樹頭」不忘本的精神令人動容。

朱更楠出身高雄阿蓮的貧困家庭，家裡有5個兄弟姊妹，由於父親罹患先天小兒麻痺，全家生計靠母親打零工撐持，家裡餐餐以番薯配野菜，才得以餬口，但家中經濟仍時常捉襟見肘，所幸當時鄰家的1間米店老闆心伯、2間雜貨店的象叔、次叔願意讓他們賒欠，年幼妹妹的米仔麩費用，直到讀小學才逐漸還清，幫他們度過難關。

因為家裡窮，朱更楠小學畢業即外出當怪手維修學徒，為了趕快學會出師，幫忙賺錢養家，他曾趁師傅下班後，偷偷拆解怪手研究引擎結構和學開怪手，結果事後都被師傅抓包，被打了兩記耳光。

朱更楠回憶說，當年學徒薪水1個月才200元，他的同學到紡織廠工作月薪2800元，被同學取笑「我做1個月，你要做好幾年！」但朱更楠當時的想法是：只要學會功夫，我的薪水會比同學多3倍，窮苦人家的孩子，總是設想得比較長遠，從小就懂得規劃人生，200元薪水他寄100元回去貼補家用，100元自己留用，老闆加薪到300元，他就寄200元回去，加薪到600元就寄400元回家，一直以來他都只留用3分之1薪水，另外3分之2就寄回貼補家用。

20幾年前，朱更楠成立岡山營造公司，謹記父親生前對他的訓誡：家裡窮不要緊，最重要的是，不能沒有志氣，待人處事一定要正確，當有能力的時候，就要盡力去幫助別人，因此當事業有成後，他返回故鄉阿蓮區峰山里購置2公頃用地，打造一處「朱家感恩園」，將當年庄內米店、雜貨店老闆讓朱家賒欠的往事，雕刻石碑永久紀念，並興建「振農宮」，供奉神農大帝神尊，感恩長期庇佑他事業鴻圖大展、闔家平安，對窮苦人家發送白米濟助，去年並和一群志同道合的朋友成立「振農慈善會」，集結眾人力量，對貧困家庭施出更多援手。

朱更楠說，人生有得有失，遇挫折不被打敗，得意時也不要驕傲，他以朱家感恩園來感念所有曾經幫助朱家的貴人，希望將此恩澤化為大愛，讓更多人知道「吃果子拜樹頭」做人不忘本的根本道理。

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