水湳國際會展中心進行土方開挖 目標2022年底完工

2019-05-26 15:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府為將台中打造為國際會展城市，投入58億餘元，在水湳經貿園區興建水湳國際會展中心，已於今年3月23日動土。市府建設局今日表示，目前工程進度全面展開中，正進行第一階段土方開挖作業，以2022年底完工為目標，並將全力爭取公共工程金質獎及金安獎等榮譽。

水湳國際會展中心座落於水湳經貿園區中央公園北端，基地面積約7.34公頃，總樓地板面積13萬4650平方公尺，建築物高度為40公尺，採地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造。

建設局表示，水湳國際會展中心主要分為展覽棟、會議棟、半戶外廣場及景觀工程等，展覽棟及會議棟完工後，將有2360攤位供展覽使用，其中會議棟除了具有展覽功能外，也可分隔提供大、小型會議使用，最多可容納2400人。

建設局指出，在造型方面，建築師為了延續中央公園整體空間軸線，特別於展覽棟及會議棟間，採用森林地景元素，以大樹之門「Tree Gate」為構想，串連中央公園南北側通行動線，讓中央公園的綠意延伸，勾勒出流暢造型的屋頂，塑造成景觀廣場。另外，會展中心以智慧化系統設計，未來將申請取得智慧建築合格級與綠建築黃金級標章。

建設局長陳大田表示，這項工程不論在建築造型或工法上都極具代表性，為呈現及珍藏興建歷程，建設局正與中部大專院校合作，藉由產學專業，從美學藝術的角度，著手施工歷程的拍攝紀實，同時進行學術交流，提供學生工地參訪學習的場所。

陳大田也說，水湳國際會展中心是台中重大亮點建設，未來除了工程如期如質完工，也希望全力爭取公共工程金質獎及金安獎等榮譽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法