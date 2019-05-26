邀專家勘農損 南市農業局：預期稻米質好價揚

2019-05-26 11:12

〔記者王涵平／台南報導〕南市重要農作水稻、文旦和蓮霧，今年連遇旱災、豪雨災害，南市農業局長李朝塘利用周休假期邀專家到產區會勘，證實受損面積不大，損失經微，稻米的品質甚至更好，價格看俏。

農業局表示，今年1至2月間，文旦受到旱災影響，開花不是很理想，因南市文旦面積1067公頃，往年的年產量約2萬5000多公噸，全台第一，李朝塘邀農業試驗所嘉義分所、台南區農業改良場、農糧署南區分署、區公所等組成勘查小組，前往麻豆區主產區9區段、下營區1區段會勘文旦生產情況。

李朝塘表示，經專家勘查麻豆、下營兩區共計557公頃文旦果園，發現個別園區早晚花、著果率高低差異性較大，平均產量較常年減少5%，未達啟動現金救助標準，損失尚在可控制範圍內。

蓮霧方面，台南市種植面積34公頃，年產量約333公噸，主要產地為南區、玉井、南化、新市，勘查小組前往新市區會勘蓮霧生產情況，發現套袋白蓮霧落果情形不明顯，新市區三舍段一園區的粉紅種及泰國種蓮霧落果較嚴重，多數於雨前開始落果，並有炭疽病病害發生，主要落果情況非直接由雨害所造成，道爺段一園區粉紅種蓮霧已採收完，勘查結果損害程度5％，未達啟動現金救助標準，也是在可控制範圍內。

勘查台南市今年1期水稻在517豪雨受災情形，台南市水稻種植面積14000公頃左右，主產區為後壁、柳營、白河、官田、六甲等地區，水稻倒伏面積約194公頃，損害程度6％。

李朝塘說，天候逐漸穩定，預期台南的水稻今年品質會很好、價格高，請農民不要搶收，並舉辦多場講習，教農民如何預防稻熱病，增加產量。

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