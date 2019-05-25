行動佛殿祈福三山大會師 今晚藝文齊歡唱

2019-05-25 23:54

〔記者張忠義／高雄報導〕世界佛教正心會行動佛殿第39站佛光遍照環島祈福法會走過鳳山、旗山，今晚最後來到岡山知名壽天宮，三山大會師，祈福發大財， 今天傍晚在岡山壽天宮舉行盛大的音樂藝文晚會，由林明輝弦樂團率領三、四百位小小提琴家演奏多首悠揚動人的曲目，吸引大批當地民眾圍觀賞聽，搏得好評加碼演奏。

由世界佛教正心會指導上師，庫頓尊哲雍仲尊者第五世 恆性嘉措仁波且，大中華地區唯一子爵貴族仁波且，率領弟子打造全世界唯一一台行動佛殿，秉承 南無第三世多杰羌佛，南無觀世音菩薩大悲普渡利益眾生的宗旨，祈禱經濟繁榮、風調雨順、國泰民安、世界和平，第39站特地從台東池上開回高雄岡山壽天宮駐錫。

高雄市政府副祕書長張裕榮、民政局長曹桓榮、毒防局主秘翁秀琴等人應邀參加，副祕書長張裕榮表示，非常開心能夠代表韓國瑜市長來參加行動佛殿環島祈福活動，行動佛殿去年６月從台北中正紀念堂環島祈福開始，目前已經第39場，真的非常不容易。

行動佛殿今天除邀請林明輝弦樂團率領三、四百位小小提琴家演奏外，還請來正夯的年輕博士鋼琴家林育丞，他6月19日即將在國家音樂廳鋼琴獨奏會，今天受邀特別演出優美曲目，與在場民眾一同聆聽。

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