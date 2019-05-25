行動佛殿祈福三山大會師 今晚藝文齊歡唱

〔記者張忠義／高雄報導〕世界佛教正心會行動佛殿第39站佛光遍照環島祈福法會走過鳳山、旗山，今晚最後來到岡山知名壽天宮，三山大會師，祈福發大財， 今天傍晚在岡山壽天宮舉行盛大的音樂藝文晚會，由林明輝弦樂團率領三、四百位小小提琴家演奏多首悠揚動人的曲目，吸引大批當地民眾圍觀賞聽，搏得好評加碼演奏。
由世界佛教正心會指導上師，庫頓尊哲雍仲尊者第五世 恆性嘉措仁波且，大中華地區唯一子爵貴族仁波且，率領弟子打造全世界唯一一台行動佛殿，秉承 南無第三世多杰羌佛，南無觀世音菩薩大悲普渡利益眾生的宗旨，祈禱經濟繁榮、風調雨順、國泰民安、世界和平，第39站特地從台東池上開回高雄岡山壽天宮駐錫。
高雄市政府副祕書長張裕榮、民政局長曹桓榮、毒防局主秘翁秀琴等人應邀參加，副祕書長張裕榮表示，非常開心能夠代表韓國瑜市長來參加行動佛殿環島祈福活動，行動佛殿去年６月從台北中正紀念堂環島祈福開始，目前已經第39場，真的非常不容易。
行動佛殿今天除邀請林明輝弦樂團率領三、四百位小小提琴家演奏外，還請來正夯的年輕博士鋼琴家林育丞，他6月19日即將在國家音樂廳鋼琴獨奏會，今天受邀特別演出優美曲目，與在場民眾一同聆聽。
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世界佛教正心會行動佛殿今天傍晚在岡山壽天宮舉行盛大的音樂藝文晚會，吸引大批當地民眾圍觀賞聽，搏得好評加碼演奏。（記者張忠義攝）
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6月19日即將在國家音樂廳鋼琴獨奏正夯的年輕博士鋼琴家林育丞，今天也受邀演出優美曲目。（記者張忠義攝）
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林明輝老師率領三百多位小小提琴家演奏多首悠揚動人的曲目，吸引大批當地民眾圍觀賞聽，搏得好評加碼演奏。（記者張忠義攝）
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高雄市毒品防制局也在岡山壽天宮的行動佛殿，加強反毒宣導。（記者張忠義攝）
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世界佛教正心會行動佛殿第39站佛光遍照環島祈福法會走過鳳山、旗山，今晚最後來到岡山知名壽天宮，三山大會師，祈福發大財。（記者張忠義攝）
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行動佛殿今晚後來到岡山壽天宮，由林明輝弦樂團率領三百多位小小提琴家演奏多首悠揚動人的曲目，讓現場民眾聽得如癡如醉。（記者張忠義攝）
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信眾登上行動佛殿祈福，並觀賞佛舍利子。（記者張忠義攝）