係金ㄟ！台灣手機回收量逐年增加 每年提煉出250公斤黃金

2019-05-25 23:29

〔記者劉力仁／台北報導〕係金ㄟ！國人幾乎人手一機，10年前廢手機回收率低於3成，環保署近年來結合超商、手機業者回收並強化宣導之後，近3年每年手機平均回收量約540萬支，回收量明顯上升，每一支手機回收之後的稀有金屬約可產生台幣81.1元的產值，其中包括250公斤黃金，估計年總產值約4.4億元。

2006年4月環保署公告手機為清潔隊回收項目之一，民眾可以將廢手機交給清潔隊、便利商店、電信公司等管道回收，但民眾回收意願不高，民國98年至100年，每年回收不到百萬支，民國101年之後逐年成長，去年回收量已經達到626萬支。

根據國際貨幣組織統計，美國人平均21.7個月換手機、英國為22.4個月；環保署去年委託中華經濟研究院進行研究「廢電子電器及資訊物品回收循環可行性」研究，受訪的1100位民眾中，57.7%民眾換手機後，舊手機繼續留著，而且單價越高手機，擱置家中收納比例越高，原因包括可當備用機、體積小不佔空間，還有些民眾覺得手機內有個資、照片，雖可刪除，但留著似乎比較安心。

其實手機可提煉稀有金屬，金屬含量比例最高為鋁，其次為銅，其他稀有資源包括，鈀、銀、鉭、釹、鎳、鎢、錫及鏑等。根據日本環境省的研究，每1千支回收手機可從中提煉0.046公斤的金、0.275公斤的銀，以國內近3年平均每年回收540萬支手機推估，每年約可提煉出250公斤的金、1485公斤銀。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，日本環境省曾有回收手機稀有金屬產值研究，每支手機回收提煉稀有金屬之後，約可產生台幣81.1元的產值，若以最近3年平均每年回收540萬支手機換算，每年產值約4.4億元。目前手機回收管道包括清潔隊、電信門市、超商、慈善機構、量販店等等，全台上萬個回收點，希望民眾多利用這些管道回收。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，舊手機可再利用的機率高，加上有業者蒐購舊手機，轉賣到發展中國家，導致很多手機並未進入回收體系，環保署可以考慮公告為應回收物質或要求生產者多負逆向回收責任，另外臉書上有換物平台，建議消費者將舊手機透過平台更換其他有用的物品，也是一種好的選擇。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法