櫃姐腳縫18針控床墊彈簧肇禍 廠商稱檢查正常無法賠薪資

2019-05-25 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名蔣姓女子投訴，5日晚間在租屋處睡覺，然而，當她翻身時，右腳疑似被床墊的彈簧割傷，驚醒後腳背出現15公分長的傷口，當下還不斷冒血，後來到醫院縫了18針。

綜合媒體報導，事發時，蔣女從床墊外觀看不出有彈簧外露，但廠商來現場時，表示可能是彈簧問題，願意賠償醫藥費2000多元，惟上班期間的薪資損失不負責。

蔣女指出，房東和床墊廠商起先互踢皮球，協調至今快1個月，廠商才承諾願意賠償醫藥費和換床墊。

廠商則說，把蔣女的床墊帶回去檢查後，發現最外層的棉布完全沒有尖銳物，裡面一層也未看到彈簧損壞，納悶不知問題出在哪，「除非真的有什麼辦法，或是可以證明說，是這個床墊造成傷口，不然其實薪資（損失）是無法做這部分的賠償。」，雙方各執一詞，整起事件彷彿是羅生門。

百貨公司擔任櫃姐的蔣女表示，受傷將近1個月沒有收入，薪資損失4萬元，現在卻是求助無門的狀態，讓她很無奈。

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