全台17傷 大馬遊客重傷

2019-04-19

〔記者陳薏云、王錦義、王峻祺、李欣芳／綜合報導〕花蓮縣秀林鄉昨天發生規模六．一強震，中央災害應變中心一級開設，截至昨晚，全台受傷人數十七人，曾有近七千戶停電，目前已修復。行政院長蘇貞昌表示：「剛用完餐搖晃程度大，聽完簡報放心了。」他指出，此次地震強烈，所幸災情不多，他呼籲國人在同一塊土地上生活，應互相關心，緊急時互相協助。

震後山壁脆弱 蘇揆籲留意

蘇揆並在臉書提醒所有國人，震後山壁可能龜裂，沒有必要請不要靠近山區。其次，許多資訊在地震後迅速傳播，千萬不要亂傳未經確認的消息，不但造成恐慌、耽誤救災，政府也會處罰遏止。

中央災害應變中心統計，此次地震共有十七人受傷，花蓮太魯閣綠水步道落石砸傷二人，分別是四十二歲馬來西亞籍朱姓男子，傷勢為腿部開放性骨折、後腦挫傷，目前仍在急救中；另一位則是台籍五十四歲馬姓女子頭部受傷。雙北則有十五人遭掉落物砸傷、玻璃割傷等，造成輕傷。

遊太魯閣遭落石砸傷昏迷

馬來西亞朱姓男子和馬姓女子都搭乘空勤直升機送花蓮慈濟醫院急救，馬姓男子當場被大量碎石壓住下半身動彈不得，警消背著他走出步道時，已陷入昏迷；馬姓女遊客頭部及雙手則遭落石砸傷、鮮血直流。花蓮慈濟醫院急診部主任賴佩芳說，朱姓男子目前插管治療，狀況穩定；馬姓女子包紮後已無礙。

此外，營建署指出，台北市有兩棟大廈傾斜，分別是位於台北市長安東路二段的金林大廈、台北市信義路四段富貴角大廈，均派員前往勘查鑑定。另全國發生瓦斯外洩三件、電梯受困九件，均已排除。

由於十九日花蓮地區恐有下雨情形，若山壁龜裂致雨水灌入，極可能發生土石崩落，使過往車輛行人受到傷害，蘇揆也要求交通部督管所屬進行正確判斷及必要措施，並建立良好通聯機制。

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