基隆未婚聯誼好夯 市長加碼搭郵輪度蜜月

2019-05-25 17:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府「愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動今天啟動，72名未婚男女搭乘戀愛巴士，市府民政處員工扮演的愛神邱比特帶隊，先到基隆市慶安宮拜月老祈求好姻緣，再到國立海洋科技博物館挑戰闖關遊戲；基隆市長林右昌到場送祝福，希望大家都能速配成功，報名參加明年郵輪聯合婚禮，市府明年將再加碼搭郵輪度蜜月名額，新人很有機會搭郵輪度蜜月。

今天參加的未婚男女，男性超過9成大學畢業，有2成是碩博士學歷，其中許多來自國營企業、金融業、高科技產業、中央與地方的公務機關，有的是高階經理人、有的是工程師，也有警察、消防員，女性則是來自各行各業。

林右昌表示，今年適逢2019年有「愛你依久」之意，基隆市政府希望更多單身市民都能找到對象長長久久，今年除了增加45歲以上的花漾巴士組外，更將戀愛巴士組每梯次的參加人數從60人增加到72人。今年市府團隊在規劃互動橋段時，也特別安排許多聊天場合與合照機會，希望能增進參加者彼此之間情誼及相互了解。

市長鼓勵參加男女活動完，可以跟心儀對象約到熱門打卡景點如潮境公園、忘幽谷、正濱漁港彩色屋、海洋廣場等，讓感情升溫，一起製造更多戀愛氛圍。

慶安宮主委童永說，慶安宮連續3年贊助參加者10對「速配獎」，更大方承諾，只要是透過本活動相互認識之市民在1年內結婚者，慶安宮就會送上大紅包提供給新人做為賀禮。

民政處長王榆森表示，他希望今年參加者們都能找到心儀對象，報名參加基隆聯合婚禮，慶安宮將送上大紅包，還能獲得基隆知名飯店、喜宴會館及婚紗公司客製優惠的新人結婚專案，也請參加聯誼走上紅毯另一端的新人，記得與民政處聯繫。

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