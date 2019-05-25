便道加強工程如「蛋糕上面插牙籤」 苗縣府：評估另覓新路

2019-05-25 16:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉苗21支線的301農路，是通往鹿湖、鹿山部落的主要路徑，也是當地泰雅原住民的經濟命脈，去年2月發生大規模坍塌迄今，僅仰賴臨時便道供農產運輸出入，縣府雖正在進行H鋼埋插等安全性加強工程，但遇到近來雨勢，宛如「蛋糕上面插牙籤」般，難以抵擋頻頻滑落的土石，當地農友大嘆：「要一條安全的路，好難！」

縣府農業處休閒農業科長蕭雅純表示，南庄301農路去年2月的坍塌面積達30公頃，道路完全中斷，影響當地高山蔬果運輸，由南庄鄉公所闢臨時便道，縣府考量出入安全，爭取中央1300多萬元補助，於今年2月進場加強便道安全性。

蕭雅純說，但便道是開設在坍塌土石的堆積層上，於工程結構上宛如「蛋糕上面插牙籤」，但為了當地農產運輸，還是得執行，不過，縣府也已委託工程顧問公司評估尋找一條新的替代道路或現況處理的可能性。

當地縣議員楊文昌指出，鹿湖、鹿山是泰雅族傳統部落，雖多已遷居新村，但族人的主要收入仍仰賴於當地栽種甜柿、高麗菜、桂竹筍、番茄等農產，301農路是當地農友的經濟命脈，平時常住20多人，農忙4、50人。

楊文昌說，他之前多次向縣府反映，縣府也找來專家學者會勘，評估現有路徑的地質「100年後未必會穩定」，他也認為「不能再挑戰」，支持另闢替代道路，盼縣府能加緊腳步。

蕭雅純說，301農路臨時性便道工程，目前進度約92％，預計8月完工，主要項目有H型鋼樑和水泥鋪面，希望穩固邊坡，加強安全。但她也強調，若遇天雨，請民眾勿涉險通行，也請公所若發現落石，於安全考量下，儘速清除。

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