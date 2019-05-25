竹市戒菸達人活動開跑 最高可領2萬禮券

2019-05-25 17:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市衛生局近年積極推動癮君子戒菸服務，2016到去年平均戒菸成功率達3成，不但遠高於全國平均值27.33%，去年更榮獲全國戒菸服務評鑑第一名，為守護市民健康及幫助吸菸者遠離菸害，衛生局乘勝追擊結合58家門診戒菸治療合約醫療院所持續推廣戒菸服務，接續於6到9月舉辦「戒菸達人好禮獎不完」最大獎2萬禮券、「看戒菸門診送福袋」及「績優戒菸門診服務評比競賽」等一系列活動，鼓勵癮君子勇於戒菸，戒菸早一點、健康多一點。

戒菸達人活動於6月開跑，6到9月只要攜帶健保卡至竹市58家合約醫事機構及藥局看戒菸門診並索取摸彩券，除提供18歲以上之吸菸成癮者，每年2個療程、每療程至多8週次的藥物治療及簡短諮詢服務，並補助戒菸藥物及戒治服務等費用，另有戒菸福袋加碼送好禮，揪友鬥陣來，一起省錢賺健康力拼2萬禮券帶回家，還有其他獎項。

衛生局長吳昭軍指出，高達7成的人曾經嘗試戒菸，卻因為沒有正確地使用戒菸藥物，產生噁心、嘔吐等不舒服的症狀，進而排斥戒菸。此外，沒有藥物或他人協助單靠自我意志力戒菸成功機會只有3-5%，但有專業協助人員與使用藥物的情況下，吸菸者想戒菸時，能找到適合自己的方法，戒菸成功率會提升5至10倍。

竹市戒菸專線是0800-63-63-63，也可洽新竹市衛生局、新竹市三區衛生所和各醫療院所讓專業醫事人員，活動將於12月於衛生局官網公布戒菸達人得獎資訊，活動相關訊息可洽竹市三區衛生所或上衛生局（所）網頁查詢，或洽衛生局國民健康科許小姐03-5355525。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法