嘉南藥大畢業生下廚辦謝師宴 大推永續餐桌

2019-05-25 15:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉南藥理大學餐旅管理系的準畢業生們，今天掌廚宴請師長，親手端出佳餚，成果發表，特地結合美味、健康與環保兼具的「永續餐桌」料理概念，450人共襄盛舉，場面熱烈。

嘉藥餐旅系主任黃輝雄說，以有機、新良食，還有在地化為主軸，強調從材料取得、加工製作、包裝到銷售運輸等，全程都考慮人們的健康，並降低對環境的負擔，這是近來很夯的餐飲新趨勢。

今年主題為「攝影×飲食」，會場除展示3年大學生活點滴之外，菜單也融入「永續餐桌」概念，讓來賓體驗創新的飲食方式。

考量與會者用餐習慣，甚至設計葷素2種菜單，均以新鮮食材現做，搭配低碳環保烹飪技巧，力求實踐永續餐桌理念，校長陳鴻助稱許學子們真的用心良苦。

今年的料理，如葷食桌的「田園馬告慕斯中卷沙拉」，採用台南在地食材虱目魚，並加入原住民的山胡椒馬告；「芋香紫薯濃湯」則主推養生保健，以紫地瓜為基底，配上些許芋頭，不做太多額外調味等。

至於素食桌的「黎麥波菜濃湯」、「風味烙烤時蔬」、「雜菜千層麵」等，強調無蛋、無奶，全素食製作，並以最簡單且美味和健康兼顧的烹調方法料理，都充分傳達這次「永續餐桌」的主題概念。

畢展總召蕭力瑋指出，為答謝師長的栽培與教導，大家希望在實習前，能將所學知識技能回饋社會，除了讓身心障礙的「慢飛天使」，也能享受自己親手DIY做美食的樂趣之外，成果發表活動更遵行永續餐桌概念。

蕭力瑋強調，期待將此概念傳遞並與每個人分享，這是大學生應盡的社會責任，能以行動力挺公益，深感驕傲與自豪。

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