日本阿嬤重回83年前故居 淚憶「最愉快時光在花蓮」

2019-05-25 13:09

［記者王峻祺／花蓮報導］興建於1936年的台鐵花蓮管理處處長官邸修復完工，當年首批跟著擔任總督府鐵道部花蓮港出張所長的父親谷口廣三，入住官邸的91歲今泉光子今受邀重返故居，她手裡握著83年前舊照回憶一景一物，一見房舍樣貌如故，激動落淚，憶「90多年人生，最愉快的時光就在花蓮！」

91歲今泉光子在8歲時隨父親谷口廣三入住台鐵花蓮管理處長官邸，就讀「花蓮港市朝日國民學校」，還與已故省議員李文正是同學，直至11歲才離開到台北念書，多年來3度重回花蓮尋根，27年前曾進入官邸參訪，當時居住者為鐵路局舊花蓮管理處長孫永祺，也是最後一名入住者。

今泉光子今一家4代在台鐵及花蓮縣文化局人員的陪同下重回官邸，還自日本帶來3件與兒時記憶相仿的京都瓷器，依昔日原貌布置，手握著多張老照片，比對官邸一景一物，接續在大門、池塘小橋邊拍下與83年前相同的照片，並指著一旁榕樹，感嘆「景物依舊，但歲月就像做夢一樣過去了！」

今泉光子說，回想80多年前的景象，還能走到這裡來，真的不容易，這有很多讓她能回憶的過去，雖然父母過世，但仍感念能重回花蓮，讓她還懷念起山、海、風及人，所有的一切都是她最重要寶貝的東西，「回憶90年人生，在這裡的成長，是最懷念及愉快的地方。」

台鐵花蓮管理處長官邸，位於花蓮市中山路北側與北濱街內的巷弄間，是鐵路局的高級員工宿舍區，因官邸正門有西洋列柱式結構與傳統木構房屋做結合，屋後還保留日式住宅常見的半戶外「雁」字型迴廊的建築設計特殊，曾被參與總統府維修的已故國寶級古蹟建築師李重耀媲美「建築工法與價值」，不輸新北市金瓜石的太子賓館；2004年被花蓮縣文化局登錄為縣定歷史建築；2017年台鐵編列預算修復，隔年完工。

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