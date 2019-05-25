忍豬屎惡臭40多年 鄉親怒吼限期遷移

2019-05-25 13:01

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉東後寮村落鄉親長期忍受台灣糖業公司岸內畜殖場豬屎惡臭，被小朋友譏稱「聞到豬屎臭味，阿公家就到了」，居民今中午聚眾到畜殖場抗議，要求3年內遷移，這段時間要改善臭味。

台糖畜殖事業部畜牧生產組經理楊寶賢接受陳情書後向抗議民眾表達歉意，對40多年來影響到鄉親生活品質，代表台糖向大家道歉，並強調除由高層研商遷場事宜，管理部門也會全力改善異味，對環境的衝擊降到最低。

東後寮村落的東光、東榮村民上百人，今天在鄉民代表蕭加朗、東光村長趙崇福等人帶領下，拉白條、舉抗議旗至岸內畜殖場陳情抗議，議員蔡瑋傑、鄉長黃阿家、鄉代林日申與顏正惠等人到場聲援。

趙崇福指出，因為台糖長年未遵守承諾改善臭味，村民被迫成立自救會提出遷場訴求，為讓台糖聽到基層民眾不滿心聲，今天才會到畜殖場抗議。

有些鄉親還隔著畜殖場大門朝裡面撒冥紙，表達40多年來遭台糖空氣污染的不滿。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法