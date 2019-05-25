初夏賞蝶去 「2019蝶舞陽明山」活動今登場

2019-05-25 13:25

〔記者林家宇／台北報導〕「2019舞蝶陽明山」活動今日登場，由著名音樂團體「采風樂坊」在大屯自然公園中，以翠綠青山為背景，演出13首動人曲目揭開序幕，饒富詩意。內政部次長花敬群也到場致詞，並坐在台下聆賞。

每年初夏5月至6月，多種蜜源植物盛開，吸引數十種、成千上萬的蝴蝶群聚，光是在陽明山國家公園內就可觀察到全台近半種類的蝴蝶。

除了今日的音樂會與農夫市集外，至6月16日還有蝴蝶生態特展、生態導覽讓民眾參與，不妨趁初夏氣候宜人之際，到陽明山與蝴蝶共舞。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法