故障了！ 衛武營管風琴之王卡麥隆演出中斷20分鐘

2019-05-24 21:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今晚由管風琴之王卡麥隆.卡本特帶來演出，與亞洲最大衛武營管風琴上演王與王的相會，不料卡麥隆賣力演出第一首曲目後，管風琴出現踏板音管栓塞彈簧斷裂突發狀況，造成演出一度中斷20分鐘，不過衛武營危機處理得宜，排除後恢復正常，民眾欣賞精彩演出後，仍捨不得離去，不斷高喊安可，卡麥隆阿沙力演奏3首安可曲，民眾報以掌聲肯定演出成功。

衛武營今晚推出「管風琴巨星卡麥隆·卡本特」音樂會，衛武營音樂廳擁有管風琴是亞洲管風琴之王，來自美國的卡麥隆卡本特堪稱史上最前衛的管風琴演奏家， 即興而華麗的演出風格備受古典樂迷注目，尤其管風琴獨奏音樂會在台灣通常票房普通，他到高雄衛武營演出竟賣到加場。

卡麥隆今晚首度於衛武營演出完售，不料他賣力演出第一首曲目後，管風琴出現踏板音管栓塞彈簧斷裂突發狀況，導致現場演出中斷20分鐘，經館方技術人員緊急維修，並更換後排除狀況，已恢復正常，並於中場休息時間，持續檢測管風琴，確保演出品質 。

藝術總監簡文彬與本場次演出導聆劉信宏老師，也於下半場向現場觀眾說明狀況，經檢測後管風琴狀況無虞，下半場節目演出順利，未再發生中斷情事。

衛武營表示，管風琴自開幕以來已演出10多場，每季均安排定期保養維護，這是首次發生突發情況，已於第一時間聯絡管風琴原廠，將對管風琴進行詳細檢查。

衛武營指出，卡麥隆這次巡演曲目包括5首巴哈的「前奏與賦格」、4首巴哈經典，以及卡麥隆自己改編的《三樂章即興交響曲》，並於演出終場結束，在觀眾安可聲下，重返舞台演奏3首安可曲。

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