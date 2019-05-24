台東鐵人三項賽盛行 社福機構自辦讓身心障礙者體驗

2019-05-24 14:15

［記者王秀亭／台東報導］近年多項鐵人三項賽在台東舉行，牧心智能發展中心為讓身心障礙學員不只看，還能親身參與，今天上午舉辦「身心障礙者鐵人障礙賽」，包括救星教養院、慎修養護中心150名身心障礙選手參加，雖然這場鐵人賽只有兩鐵（跑步、單車），學員們仍發揮運動精神，努力完賽。

牧心智能發展中心董事長李艷菁表示，近幾年台東鐵人三項運動盛行，不少中心學員會分享觀看比賽的心得，牧心乾脆讓大家親身體驗，請來教練、利用體適能課程，讓學員初體驗，練習一段時間練出興趣，遂舉辦「身心障礙者鐵人障礙賽」。

今天上午9時30分在台東縣議會議長吳秀華鳴槍後，從縣議會開跑，台東特教學校為折返點，來回全長3公里，受限場地及學員練習狀況，鐵人三項省略游泳項目，在跑步、健走及騎單車外，再加上趣味競賽，增加活動趣味，提高身心障礙學員的參與意願。

鐵人障礙賽開跑後，年輕力壯的學員們率先衝出，協助引導路線及安全導護的大潤發志工團隊及家長志工，沿路照顧身心障礙選手們，大家走得開心。

選手中，有多重障礙的小旻則在開跑後幾分鐘，才慢慢地在父親陪伴下，慢慢走出縣議會，小旻父親表示，小旻有視障、語障及情緒障礙，3年前才走出家園，到牧心日托後，逐漸敞開心胸，接納旁人，繼去年底到台東森林公園健走，走出有生以來最遠的距離，今天剛好下雨，自己不用工作，便來陪小旻一起參加鐵人障礙賽，希望有機會走完全程。

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