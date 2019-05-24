台灣同婚成領頭羊 日教授：日本一定要跟著實現

2019-05-24 12:35

〔記者林家宇／台北報導〕台灣同性婚姻登記今日起跑，明治大學法學部教授鈴木賢特地前來感受氛圍，直言「非常感動，日本一定要跟著台灣實現同婚。」

伴侶盟秘書長簡至潔、律師許秀雯今早赴中正戶政事務所辦理結婚登記，鈴木賢也到場獻上祝福，直呼「非常感動，日本一定要跟著台灣，近幾年之內實現同婚。」

談及日本社會對同婚的態度，鈴木賢坦言，這項議題在日本沒有受到太多關注，還需要努力擴大影響，感嘆地說，「這麼理所當然的事情需要如此多的努力和時間，有點不可思議，我們也是人，為何不能結婚？」

鈴木賢提到，他們在今年重新啟動規模更大的同婚運動，已向4個地方法院提起結婚權力的憲法訴訟，類似台灣的釋憲案，但還需要5、6年的時間。

此外，現場辦理手續時出現小插曲，內政部所內建的書面文件中，仍印有「同性」結婚登記。許秀雯事後表示，她們當然是同性結婚，但異性結婚不會特別標示，不需要把同性特殊化，因為身分證和結婚書約的同性字樣都有拿掉，認為應該是內政部系統來不及更新。

中正戶政李秘書表示，今日共有16對預約登記結婚，上午10點左右已辦理6對。他提到，在法律通過後，就有幫第一線同仁做勤前教育，昨日也有實際演練流程。至於書面文件仍印有「同性」的狀況，他說，這牽涉到內政部系統 不清楚未來是否會修正，即便修正也需要一段時間，只要內政部規劃，就會同步受理。

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