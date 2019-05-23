台中市農業災損達113公頃 鋒面又要來嚴防農害

2019-05-23 23:35

〔記者歐素美／台中報導〕連日豪大雨，造成台中市瓜果類及水稻災損達113公頃，交通部中央氣象局天氣預報，受華南雲雨區東移影響，各地都有局部短暫陣雨，山區雨勢會較大。台中市農業局呼籲農友若發生農業災情，應通報所在地區公所，也請各區公所及農會輔導農民做好防災必要措施，以減少農業災害損失。

農業局表示，截至今天上午9點為止，台中市瓜果類及水稻損傷達113公頃，台中市農作物損失金額約340萬元，農業局將請台中區農業改良場協助輔導受災地區農民後續復耕，以減低農民經營上的損失。

由於水稻正值抽穗或穀粒充實期，應加強排除田間積水，疏通或加深縱橫水溝，避免積水倒伏。如有接近收穫階段的水稻，豪雨後不應再施藥，避免農藥殘留；果園則應加強排水，其中葡萄與梨可能因連續降雨導致裂果，需將裂果的果粒剪除，讓其餘果實正常肥大。

荔枝正值果實發育中後期，如根部浸水損傷後，吸水能力變差，請依損傷程度適度進行枝梢修剪與疏果，以維持植株生長勢，豪雨過後避免立即施肥，待天候穩定或植株恢復生長勢後再少量施肥。

葉菜與花菜類田區作物，若已達可收穫程度，應儘速採收，避免雨後高溫造成快速萎凋與腐爛。因葉菜及花菜類植株較柔嫩，豪雨易損害葉片與花蕾，造成品質下降，可先以防蟲網覆蓋，以減輕大雨所造成的機械傷害；瓜類蔬菜應於降雨時維持排水道暢通，並及時排除積水。

露天栽培的切花如百合、唐菖蒲等，以及馬拉巴栗等苗木與草皮，應清理田間雜物及確認排水系統暢通，採用畦植的花卉並建議鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，以減少雨水侵蝕。甘藷及落花生等作物如為成熟時期，建議遇豪大雨時應加強田間排水，以保護雜糧作物不因長時間浸水導致收獲部位腐爛。

農業局表示，已通報各區公所密切注意，如有災情顯現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，並依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕。

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