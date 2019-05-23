週五做好防曬！留意午後雷陣雨 中部空品紅色警戒

2019-05-23 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕明天（24日）東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區雖為多雲到晴的天氣，但空氣品較差，普遍偏橘紅。

中央氣象局預報，明天水氣仍多，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨；西半部地區雖為多雲到晴的天氣，但午後需留意局部短暫雷陣雨，各地山區及南部地區也有局部大雨發生的機率，民眾外出請多家留意天氣變化。

天氣風險公司預報，明天會稍微回溫，但還不算太熱，民眾可多把握到週日（26日）的穩定天氣，下週一（27日）預期就會有道鋒面雲系接近。

溫度方面，明天中南部高溫約30、31度，其他地區高溫27、28度，中午前天氣較為悶熱，提醒民眾多補充水分。

紫外線方面，明天全台各縣市為「高量級」，外出30分鐘內恐曬傷，提醒民眾做好防曬。

空氣品質方面，明天西半部位於背風測，擴散條件轉差，中部地區達「紅色警示」等級；竹苗、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級；北部、宜蘭、花東地區為「普通」等級。

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