今多雲各地有雨 中南部空品差達「橘色等級」

2019-05-23 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日受華南雲雨區東移影響，各地都會有局部短暫陣雨，清晨至上午間新竹至彰化、南投間的雨勢較大，而東半部在中午過後到晚上降雨較明顯，提醒大家外出記得攜帶雨具並注意交通安全，另外山區的雨勢也會較大些，前往山區活動請多留意。

溫度方面，由於雲多下雨，高溫會比昨天略降些，北部及宜花約25、26度，其他地方則在27到29度，至於各地早晚低溫約21到24度，北台灣仍有些涼意。

空氣品質部分，今日環境風場偏東風，西半部位在背風側，擴散條件較差；華南雲雨區東移影響，台灣各地及離島地區有局部短暫陣雨，污染物濃度仍須視降雨強度及時間而有所變化；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週五、週六（24日、25日）水氣仍多，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下週日（26日）風向轉為偏南風，東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週一至下週三（27日至29日）鋒面影響，天氣不穩定，尤其下週一、下週二鋒面通過期間，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，容易有短暫陣雨或雷雨，至於其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨；下週三鋒面南移至巴士海峽，台灣位於東北風環境，迎風面北部及東半部仍有局部短暫陣雨，中南部恢復為午後雷陣雨的型態；提醒大家，鋒面影響期間易有局部較大雨勢發生的機率，請多留意。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 26 22 ~ 27 24 ~ 28 22 ~ 26

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