進軍年產值500億市場 明台高中寵物經營科育人才

2019-05-23 22:18

〔記者陳建志／台中報導〕「毛小孩」產業近年蓬勃發展，各寵物美容、照護專業人才需才若渴，明台高中看準此社會脈動，今年設置寵物經營科，並打造有專業美容工作檯、沐浴槽、暖檯燈、吹風機等專業設備的寵物美容教室，今天正式啟用，未來將培養學生取得寵物美容造型、飼養護理、門市經營等專業證照。

明台高中副董事長林承峯今天表示，家裡從小就養狗，自己的親身觀察發現，在少子化下，最近幾年養寵物的人越來越多，並把寵物當成家中一份子，寵物美容和寵物相關商店的顧客更是逐年成長，相關專業人才的需求越來越多，因此去年申請設立寵物經營科，並在美容科增設寵物美容組，今年首度獲准招生，2班將招收92名學生。

林承峯表示，為了提供學生與業界接軌的技術，特別與山芙蓉寵物沙龍合作，引進業界老師親自指導，並在學校設置專業的寵物美容教室，裡面包含專業美容工作檯、沐浴槽、暖檯燈、吹風機等專業設備，今天正式啟用，吸引不少國中校長、老師到場參觀。

明台高中校長林垂益表示，學校多年來持續跟隨社會脈動開設相關科別，之前已經成立電競專班和專業的電競教室，今年再度成立寵物經營科，培育寵物產業相關人才。

提供師資支援的山芙蓉寵物沙龍老闆張育誠表示，台灣每年寵物市場的產值約500億元，目前幾乎每家寵物美容、照顧店家，都出現缺工，找不到專業人才的狀況，很高興明台高中能替業界培育相關人才。

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