推廣社福政策 朱立倫擔任安得烈食物銀行半日志工

2019-05-23 20:21

〔記者周湘芸／新北報導〕爭取國民黨總統提名的前新北市長朱立倫先前才開直播談論長照等社福政策，今天便出席安得烈食物銀行擔任半日志工，與福特六和、大潤發、良福保全、同心共學團、亮點共學團等一同分配物資。他表示，過去擔任新北市長時，曾舉辦食物銀行，還推出幸福保衛站等政策，感謝安得烈集合社會的安心，幫助社會上弱勢民眾。

朱立倫今天下午前往位於新莊的安得烈食物銀行擔任志工，活動中穿起紫色背心與成員一同搬箱、分類。安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，朱立倫過去擔任公職較忙碌，現在卸任第一次來擔任志工，很感謝他的幫忙。朱則表示，過去擔任新北市長時，也曾舉辦食物銀行，感謝羅紹和的合作跟支持。活動進入尾聲時，朱立倫更向所有志工喊話，「安得烈的精神，每一樣的工作都值得我們一起來努力，今天做得不好的地方，還請大家一起來指教。」

根據行政院衛生福利部資料顯示，全台今年低收入戶人數約30萬7千人，其中15歲以下的弱勢家庭兒少約18萬8千人。安得烈慈善協會指出，該協會每月受助約5500人，且逐年攀升中，食物銀行計畫針對3歲以下、3歲至15歲及重、罕疾病兒童皆配有嬰兒食物箱、膳糧食物箱、素食食物箱和專業食物箱，滿足不同民眾需求。

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