強推優質國產農產品 農糧署拓連鎖加盟新通路

2019-05-23 19:58

〔記者王俊忠／台南報導〕農政單位為推動連鎖加盟通路業者使用優質國產農產品及加工品，讓國人能吃到有產銷履歷、ISO22000、HACCP驗證的優良農產食品，農糧署今天在台南媒合24家農會、合作社、食品企業向60多位不曾接觸的連鎖加盟通路業者推介優質農產、加工品，為台灣優良農產品打開新出路。

台南市長黃偉哲與會表示，這媒合平台由農會、合作社等生產端提供優質農產品給通路業者消費端，當面接觸、銷售，做實體產銷媒合，農糧署這是很好的作法，可免去產品價格被層層剝削，也不會有網路交易修圖、造假的問題，大家能「眼見為憑、面交為實」，藉由國內外知名的台灣連鎖加盟促進協會通路業者行銷出去。

今天下午，農糧署與農業科技研究院、台灣連鎖加盟促進協會在南市東東宴會式場舉辦這場「精選‧優質‧農產品媒合會」，積極開拓連鎖加盟業者選用國產農產品的新通路。

農糧署長胡忠一說，現代人飲食及生活習慣改變，一天好幾餐都外食，然而外食的食材品質難以掌握。農糧署為推廣國產優質農產品，讓國人吃的安心、安全，也讓連鎖加盟業者容易找到優質國產農產品，今年特別媒合連鎖加盟業者採購農會、合作社、食品業者的好產品。

農糧署嚴選取得產銷履歷、CAS、ISO22000、HACCP驗證生產的農產品及加工品，包含不添加人工香料、色素及防腐劑的果乾、果汁、果泥、果餡；產銷履歷的茶葉、豆乳、蘿蔔糕、雜糧，完整保留食材營養的微細化全蔬食食材，梅加工品（梅汁、梅醋、脆梅）、鮮果等，提供手搖飲店、餐廳、烘培業者等選用、調製通路或餐廳特色飲品、料理，讓消費者吃得安心、無負擔。

這場媒合會特選台南在地優質農產品，包括下營區農會、佳里區農會、關廟區農會、南化區農會的國產黑豆茶、黑豆醬油、牛蒡茶、胡麻油、真空綠竹筍、鳳梨果乾、芒果等，透過市場一線品牌連鎖加盟通路，讓民眾很容易從連鎖通路享用國產優質農產品及加工品，共創農民、連鎖通路及消費者3贏。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法